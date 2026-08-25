Το βίντεο της Bundesliga για τον Κωνσταντέλια: Ο Έλληνας σταρ της Ντόρτμουντ

Θέμα συζήτησης συνεχίζει να αποτελεί η εμφάνιση του Γιάννη Κωνσταντέλια, αν και έχουν περάσει τρία 24ώρα από τον τελικό του Σούπερ Καπ Γερμανίας.

Συγκεκριμένα, η Bundesliga δημοσίευσε ένα βίντεο για την παρουσία του διεθνούς άσου της Μπορούσια Ντόρτμουντ στον αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου.

Η λεζάντα που συνόδευε το βίντεο ήταν: «Ο Έλληνας σταρ της Ντόρτμουντ δείχνει γεμάτος ζωντάνια».

Ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και με την παρουσία του εντυπωσίασε φίλους και αντιπάλους, κάνοντας εξαιρετική πρώτη εμφάνιση.

Η ομάδα του μπορεί να ηττήθηκε 1-2 και να έχασε τον τίτλο αλλά ο Κωνσταντέλιας με τις κινήσεις του, τις πάσες και τις εμπνεύσεις του, μπήκε για τα καλά στις συζητήσεις των Γερμανών.