MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Το συγκινητικό αντίο του βασιλιά Καρόλου και της Καμίλα στην Ντόλι Πάρτον – “Θα σε αγαπάμε πάντα”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας αποχαιρέτησε τη Ντόλι Πάρτον, που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (25/08) σε ηλικία 80 ετών, τιμώντας τη ζωή και την προσφορά της.

«Θυμόμαστε τη σπουδαία Ντόλι, η οποία έφερε χαρά, παρηγοριά και έμπνευση σε τόσο πολλούς ανθρώπους – μεταξύ αυτών και στα εκατομμύρια παιδιά που έλαβαν δωρεάν βιβλία μέσω της Imagination Library. Θα σε αγαπάμε για πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση του βασιλιά Καρόλου της Βρετανίας και της βασίλισσας Καμίλα.

Η Imagination Library, το φιλανθρωπικό πρόγραμμα που δημιούργησε η Ντόλι Πάρτον, αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες της.

Μέσω αυτού, εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο απέκτησαν πρόσβαση σε δωρεάν βιβλία, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη θέση που είχε η εκπαίδευση και η αγάπη για το διάβασμα στη ζωή της.

Το «We will always love you» παραπέμπει στο εμβληματικό «I Will Always Love You», ένα από τα τραγούδια που σφράγισαν την καριέρα της Πάρτον. Το τραγούδι γράφτηκε από την ίδια το 1973, ως αποχαιρετισμός στον μουσικό συνεργάτη της Porter Wagoner, και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά με τη δική της ερμηνεία το 1974. Αργότερα έγινε παγκόσμια επιτυχία μέσα από την ερμηνεία της Γουίτνεϊ Χιούστον.

Βασιλιάς Κάρολος Ντόλι Πάρτον

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Γρεβενά: Φωτιά σε δασική έκταση στον δήμο Δεσκάτης – Κινητοποιήθηκαν και δύο ελικόπτερα – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Πέθανε η θρυλική Ντόλι Πάρτον σε ηλικία 80 ετών

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Θρίλερ στην Ισπανία: Ζευγάρι Ιρλανδών βρέθηκε νεκρό δίπλα σε τζακούζι – Τους εντόπισαν τα παιδιά τους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Σαφάρι” της ΕΛ.ΑΣ. στον Δενδροπόταμο – 17 “καμπάνες” για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 23 ώρες πριν

Χαλκιδική: Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που προκάλεσαν άγνωστοι σε συστήματα πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Eurojackpot: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης