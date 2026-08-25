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Σωρεία τηλεφωνικών απατών στη Λαμία: “Βγάλε τα χρυσαφικά, αλλιώς θα έρθω με την καραμπίνα να σας σκοτώσω”

Freepik
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THESTIVAL TEAM

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Η περιοχή της Λαμίας έχει μπει στο στόχαστρο επιτήδειων που πραγματοποιούν τηλεφωνικές απάτες και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν διστάζουν να απειλήσουν ανοιχτά τα θύματά τους, όπως στο πιο πρόσφατο περιστατικό.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, όλα ξεκίνησαν όταν άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο σπίτι μιας ηλικιωμένης γυναίκας, παριστάνοντας τον αστυνομικό. Με δραματικό ύφος προσπάθησε να την πανικοβάλει, ισχυριζόμενος ότι ο γιος της είχε εμπλακεί σε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Για κακή τύχη του απατεώνα, την ώρα ακριβώς που βρισκόταν σε εξέλιξη το τηλεφώνημα, στο σπίτι μπήκε το ίδιο το… «θύμα» του τροχαίου, δηλαδή ο γιος της ηλικιωμένης!

Η μητέρα, διατηρώντας την ψυχραιμία της, είπε στον επίδοξο δράστη: «Πάρτε τον να του μιλήσετε ο ίδιος!» και παρέδωσε το ακουστικό στον γιο της.


Από την απάτη… στις απειλές με καραμπίνα!

Όταν ο γιος ζήτησε εξηγήσεις από τον δράστη, καταγγέλλοντας την αδιαφορία του για τον τρόμο που προκαλεί σε μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας, η αντίδραση του απατεώνα ήταν ακόμη πιο εξοργιστική.

Αντί να κλείσει αμέσως τη γραμμή, άρχισε να βρίζει χυδαία και πέρασε σε ευθείες απειλές κατά της ζωής τους:

«Βγάλε έξω τα χρήματα και τα χρυσαφικά, γιατί αλλιώς θα έρθω με την καραμπίνα να σας σκοτώσω!»

Όπως ήταν φυσικό, το υποψήφιο θύμα δεν πτοήθηκε από τις απειλές ωστόσο ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, καθώς δεν πρόκειται για μια απλή απόπειρα απάτης αλλά για καθαρή απειλή! Παράλληλα μοιράστηκε το περιστατικό με το LamiaReport, θέλοντας να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου προς όλους τους πολίτες για τα ακραία μέσα που επιστρατεύουν πλέον τα κυκλώματα αυτά προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα.

Απάτες Ελληνική Αστυνομία Λαμία

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