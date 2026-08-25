Ιταλία: “Σχολείο” και για τους γονείς ξένων μαθητών – Υποχρεωτικά μαθήματα ιταλικών όταν τα παιδιά έχουν χαμηλές επιδόσεις

Ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα δήλωσε σήμερα ότι θα ζητήσει να αρχίσουν να παρακολουθούν μαθήματα ιταλικής γλώσσας, οι γονείς ξένων μαθητών με κακές σχολικές επιδόσεις.

“Δεν μπορεί να χάνεται στο σπίτι αυτό που κερδίζεται στο σχολείο. Το ότι ένας γονέας μαθαίνει τη γλώσσα μας, μιλά με τους διδάσκοντες, πληροφορείται για τη πορεία του παιδιού του στο σχολείο, είναι βασικής σημασίας. Πολλοί γονείς ξένων παιδιών δεν μιλούν με τους καθηγητές, ενώ πρόκειται για κάτι το σημαντικό”, τόνισε ο Βαλντιτάρα.

Ο Βαλντιτάρα, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Corriere della Sera, παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρόκειται να απαγορεύσει επίσημα την μπούρκα στα ιταλικά σχολεία και ότι το φθινόπωρο θα οργανώσει φόρουμ με συμμετοχή ειδικών, συνδικάτων και πολιτικών κομμάτων και κύριο αντικείμενο την ένταξη των ξένων μαθητών.