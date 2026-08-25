Νικολέτα Βλαβιανού: Η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου ήταν όταν έχασα τη μητέρα μου

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Νικολέτα Βλαβιανού, αυτή την εβδομάδα, στην εφημερίδα Espresso και τον δημοσιογράφο

Μεταξύ άλλων, μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός αφενός παραδέχθηκε εν μέρει που αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στο επάγγελμα της και αφετέρου μοιράστηκε την πλέον δύσκολη στιγμή της ζωής της.

Έπειτα από τόσα χρόνια στην υποκριτική, έχετε μετανιώσει ποτέ που αφοσιωθήκατε τόσο ολοκληρωτικά σε αυτό το επάγγελμα;

Ναι, εν μέρει μετάνιωσα διότι πιστεύω ότι θα ήμουν πολύ πιο πετυχημένη οικονομικά αν ακολουθούσα άλλο δρόμο.

Όταν έρχονται οι δύσκολες στιγμές, που βρίσκετε τη δύναμη να σταθείτε ξανά στα πόδια σας και να συνεχίσετε;

Τις δύσκολες στιγμές τις αντιμετωπίζω με προσευχή. Η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου ήταν όταν έχασα τη μητέρα μου και το διαχειρίστηκα με εργασιομανία για να μη σκέφτομαι. Για εμένα αυτό είναι το φάρμακο. Δεν ξέρω τι θα κάνω όταν χρειαστεί να σταματήσω.