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Με χαμόγελα και ευχές για όμορφες διακοπές αναχώρησαν για το Οφρύνιο Καβάλας τα ΑμεΑ του Δήμου Καλαμαριάς

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Για δέκα ημέρες ξεκούρασης, ψυχαγωγίας και όμορφων καλοκαιρινών στιγμών δίπλα στη θάλασσα, αναχώρησαν σήμερα 70 κάτοικοι του Δήμου Καλαμαριάς με προορισμό την κατασκήνωση ΑμεΑ στο Οφρύνιο.

Τους κατασκηνωτές και τους συνοδούς τους, ξεπροβόδισαν η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας Ολυμπία Αντωνούδη, που βρέθηκαν δίπλα τους στην αναχώρηση, συνομίλησαν μαζί τους και τους πρόσφεραν από ένα μικρό αναμνηστικό δώρο, ευχόμενοι σε όλους καλές διακοπές, όμορφες εμπειρίες και καλή επιστροφή.

Η φετινή κατασκηνωτική περίοδος πραγματοποιείται από τις 25 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2026, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να απολαύσουν τη θάλασσα και το καλοκαίρι, να ξεκουραστούν, να διασκεδάσουν και, πάνω απ’ όλα, να μοιραστούν στιγμές χαράς και συντροφικότητας σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον.

“Ο Δήμος Καλαμαριάς παραμένει δίπλα στους ανθρώπους του, με δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συμμετοχή και δημιουργούν ευκαιρίες για όλους. Καλές διακοπές και καλή κατασκήνωση σε όλους!”, τονίζει χαρακτηριστικά ο δήμος στην ανακοίνωσή του.

Δήμος Καλαμαριάς

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