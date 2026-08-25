Θάλεια Ματίκα – Τάσος Ιορδανίδης: Στην αρχή μας έλειπαν πολύ τα παιδιά μας στην περιοδεία

Η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης έδωσαν συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Μαριάνθη Κουνιά, με αφορμή την καλοκαιρινή τους περιοδεία ανά την Ελλάδα.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, το γνωστό ζευγάρι ηθοποιών αναφέρθηκε στις αντιδράσεις του κοινού ως προς τα θέματα του γάμου και των σχέσεων αλλά και στα παιδιά τους.

Σας λείπουν τα παιδιά σας σε αυτό το ταξίδι;

Τ.Ι.: Στην αρχή μας έλειπαν πολύ, γιατί είχαν και εκείνα τις υποχρεώσεις τους, αθλητικές δραστηριότητες, κλπ.

Θ.Μ.: Μετά, όμως, άρχισαν να ακολουθούν και χαιρόμαστε πολύ που περνάνε κι εκείνα καλά.

Πως βλέπετε τον κόσμο στην επαρχία σε σχέση με το θέμα του γάμου, που πραγματεύεται το έργο;

Θ.Μ.: Όπως και στην Αθήνα. Μας αφορά η συγκεκριμένη θεματολογία, μας τρώει, ακόμα κι αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε κάποιες φορές.

Τ.Ι.: Οι ανθρώπινες σχέσεις απασχολούσαν, απασχολούν και θα απασχολούν.