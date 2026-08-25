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Επίσκεψη Γκιουλέκα στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης – Στο επίκεντρο ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για το μέλλον του Οργανισμού

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Συνάντηση με το νέο Πρόεδρο της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) ΑΕ, Κυριάκο Ποζρικίδη, καθώς και με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λαχαναγοράς είχε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, στα γραφεία του Οργανισμού, σήμερα, Τρίτη, 25 Αυγούστου.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, ο νέος Πρόεδρος παρουσίασε στον Υφυπουργό τον ολοκληρωμένο προγραμματισμό και τον σχεδιασμό που έχει εκπονήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της κεντρικής λαχαναγοράς της Θεσσαλονίκης.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε η βούληση για την συνέχιση της στενής και γόνιμης συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Κυριάκος Ποζρικίδης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας

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