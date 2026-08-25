Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την Παρτιζάν για την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς

Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές της ιστορίας του, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Παρτιζάν για την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

Οι «ασπρόμαυροι» προχώρησαν αποφασιστικά τις επαφές με τη σερβική ομάδα και κατάφεραν να φτάσουν στο πολυπόθητο deal για τον 20χρονο χαφ.

Σύμφωνα με το sdna.gr, το συνολικό ύψος της μεταγραφής αναμένεται να φτάσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, με τον Δικέφαλο να κάνει μία πολύ μεγάλη οικονομική υπέρβαση προκειμένου να εντάξει στο δυναμικό του ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου.

Ο ΠΑΟΚ πίστεψε από την πρώτη στιγμή στην περίπτωση του Ούγκρεσιτς και κινήθηκε μεθοδικά, παρά το γεγονός ότι ο νεαρός μέσος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Παρτιζάν μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Οι διαπραγματεύσεις ήταν απαιτητικές, ωστόσο οι δύο ομάδες βρήκαν τη χρυσή τομή και πλέον απομένουν τα τελευταία διαδικαστικά βήματα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο 20χρονος Σέρβος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Δικέφαλο.

Οι ασπρόμαυροι, προσθέτουν στο ρόστερ τους έναν ποδοσφαιριστή που παρά το νεαρό της ηλικίας του αποτέλεσε τον ηγέτη της Παρτιζάν, αγωνίζεται με ευχέρεια τόσο στο «8» όσο και στο «10», ενώ δίνει νούμερα τόσο σε γκολ όσο και ασίστ, κάτι που κάνει τρομερά ελκυστική την περίπτωσή του.

Πηγή: sdna.gr