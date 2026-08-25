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Ξέσπασε ο Νίκος Στραβελάκης για τον Αντώνη Πανούτσο: “Ντρέπομαι γι’ αυτά που διαβάζω, σταματήστε το”

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Με τα θέματα της επικαιρότητας τα οποία και θα άπλωναν αναλυτικά στο “10 παντού” ξεκίνησαν ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, το πρωινό της Τρίτης, την εκπομπή τους.

Ανάμεσα σ’ αυτά, λοιπόν, ήταν και η αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων από τον ιό του δυτικού Νείλου στη χώρα μας και ο παρουσιαστής θέλησε να κάνει μια ιδιαίτερη επισήμανση για τον συνάδελφο του, Αντώνη Πανούτσο.

Όπως έχει γίνει γνωστό, άλλωστε, ο έμπειρος αθλητικογράφος νοσηλεύεται εδώ και περίπου 40 ημέρες με την περιπέτεια του να ξεκίνησε από ένα τσίμπημα κουνουπιού.

Έτσι, στην έναρξη του “10 παντού” που είδαμε στο πρόγραμμα του OPEN, ο Νίκος Στραβελάκης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “δίνει μάχη στην εντατική του Ευαγγελισμού ένας άνθρωπος που αγαπώ πολύ και έχω συνεργαστεί μαζί του στο MEGA, ο Αντώνης Πανούτσος”.

“Μολύνθηκε από τον ιό και παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ εδώ και πολύ καιρό. Μακάρι να κερδίσει τη μάχη, τον αγαπώ πάρα πολύ τον Αντώνη. Εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός συνάδελφος”.

“Ντρέπομαι μ’ αυτά που διαβάζω. Σταματήστε το αυτό! Καλά έκανες Αντώνη Καρπετόπουλε και το επεσήμανες, μπράβο σου” υπογράμμισε, τέλος, ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής στον αέρα της ενημερωτικής εκπομπής.

Αντώνης Πανούτσος Νίκος Στραβελάκης

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