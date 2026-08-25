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Χαλκιδική: Απομακρύνθηκαν ομπρέλες και ξαπλώστρες που τοποθετήθηκαν παράνομα σε παραλίες της Κασσάνδρας

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Ο Δήμος Κασσάνδρας απομάκρυνε ομπρέλες και άλλα αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί από επιχειρήσεις στις παραλίες της περιοχής.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης ομπρελών και λοιπών αντικειμένων από επιχειρήσεις στην περιοχή Φλέγρα της Κοινότητας Καλλιθέας, ενώ σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου, αντίστοιχη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εντός του οικισμού Πευκοχωρίου.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν καταγγελιών που είχαν υποβληθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας, στην Κτηματική Υπηρεσία και στο Υπουργείο Τουρισμού.

Πριν από τις επιχειρήσεις είχε προηγηθεί σχετική ενημέρωση, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν εγκαίρως στην απομάκρυνση των αντικειμένων.

Υπενθυμίζεται ότι τα αντικείμενα που απομακρύνονται και περισυλλέγονται στο πλαίσιο των συγκεκριμένων ενεργειών δεν φυλάσσονται προς επιστροφή και δεν παραδίδονται εκ νέου στους κατόχους τους.

Ο Δήμος Κασσάνδρας θα συνεχίσει τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις όπου απαιτείται, με στόχο την προστασία του δημόσιου και κοινόχρηστου χώρου και την ισότιμη εφαρμογή των κανόνων για όλους.

Δήμος Κασσάνδρας

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