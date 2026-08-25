ΠΑΕ Άρης: Η πρώτη για Γκαρθία και Σούταλο – Δείτε εικόνες
Intime
THESTIVAL TEAM
Την πρώτη τους προπόνηση με τα χρώματα του Άρη έκαναν σήμερα τα τελευταία -χρονικά- μεταγραφικά αποκτήματα της ΠΑΕ, οι Μανού Γκαρθία και Μπόσκο Σούταλο.
Ο Ισπανός επιτελικός χαφ επέστρεψε σε γνώριμα μέρη, ενώ ο Κροάτης στόπερ ανοίγει νέο κεφάλαια στην καριέρα του, ερχόμενος στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη.
Αμφότεροι, αναμένεται να πάρουν άμεσα θέση στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου και είναι πιθανό να βρεθούν στην αποστολή της προσεχούς (30/08, 19:30) αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης».
Δείτε τις φωτογραφίες που ανάρτησε η ΠΑΕ στα κοινωνικά της δίκτυα: