ΠΑΕ Άρης: Η πρώτη για Γκαρθία και Σούταλο – Δείτε εικόνες

Την πρώτη τους προπόνηση με τα χρώματα του Άρη έκαναν σήμερα τα τελευταία -χρονικά- μεταγραφικά αποκτήματα της ΠΑΕ, οι Μανού Γκαρθία και Μπόσκο Σούταλο.

Ο Ισπανός επιτελικός χαφ επέστρεψε σε γνώριμα μέρη, ενώ ο Κροάτης στόπερ ανοίγει νέο κεφάλαια στην καριέρα του, ερχόμενος στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη.

Αμφότεροι, αναμένεται να πάρουν άμεσα θέση στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου και είναι πιθανό να βρεθούν στην αποστολή της προσεχούς (30/08, 19:30) αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης».

Δείτε τις φωτογραφίες που ανάρτησε η ΠΑΕ στα κοινωνικά της δίκτυα: