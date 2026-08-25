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Ζελένσκι: Η Ουκρανία έλαβε αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot

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THESTIVAL TEAM

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Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα έναν μικρό αριθμό αμερικανικής κατασκευής αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot, ικανών να καταρρίψουν ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η χώρα έλαβε επίσης επιβεβαίωση για μελλοντικές προμήθειες του γαλλικού συστήματος πυραύλων εδάφους-αέρος «Crotale», σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου που μετέδωσε ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός «Suspilne».

Τέλος, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε πόσα συστήματα έχουν παραδοθεί, ούτε ποιος τα είχε προμηθεύσει.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι Πόλεμος Ουκρανία

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