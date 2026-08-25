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ΣΥΡΙΖΑ: Mέτρο για το “θεαθήναι” ενόψει ΔΕΘ, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών

Intime
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«Μετά από μια σειρά αποτυχημένων μέτρων για τον περιορισμό της ακρίβειας και επιμένοντας να αρνείται τις μειώσεις ΦΠΑ και ΕΦΚ στα καύσιμα, η κυβέρνηση λανσάρει τώρα ένα νέο “προϊόν” στα ράφια της ακρίβειας: την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, από τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο» σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Με μέτρα για το “θεαθήναι”, που στόχο έχουν να λουστράρουν την εικόνα της κυβέρνησης μπροστά στη ΔΕΘ και με την προοπτική των επόμενων εθνικών εκλογών, ούτε η ακρίβεια αντιμετωπίζεται, ούτε τα νοικοκυριά στηρίζονται ουσιαστικά», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι «αρνείται ή δεν μπορεί ή και τα δύο μαζί, να σπάσει τον κύκλο της στέρησης για ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού, που λαμβάνει ονομαστικές αυξήσεις, αλλά πραγματικές μειώσεις αμοιβών».

«Ο κ. Μητσοτάκης θα κληθεί, αργά ή γρήγορα, να απολογηθεί γι’ αυτό, όσο και για τη στήριξη των καρτέλ και την αισχροκέρδεια που έχει αναχθεί σε επίσημη οικονομική πολιτική» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΥΡΙΖΑ

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