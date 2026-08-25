Φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης: Ήχησε 112 για ετοιμότητα – Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι Δέκα, στο δήμο Γόρτυνας στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί περισσότεροι από 25 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ με περισσότερα από 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα ελικόπτερα, ενώ στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει ο Δήμος Γόρτυνας με υδροφόρες.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιοι Δέκα, Ηρακλείου Κρήτης.

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 4 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. August 25, 2026

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.