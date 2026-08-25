Νέα επίθεση Ερντογάν κατά του Ισραήλ: “Οι γενοκτόνοι θα ηττηθούν, ξεκίνησε ο αιώνας της ισχυρής Τουρκίας”

Συνέχεια στην αντιπαράθεσή του με το Ισραήλ έδωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους με αναφορές στους «γενοκτόνους» της περιοχής και παρουσιάζοντας την Τουρκία ως δύναμη που μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας, μπροστά από ντυμένους με στολές Σελτζούκων στρατιωτών -στη νοτιοανατολική επαρχία Μπιτλίς- στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 955η επέτειο από τη Μάχη του Μαντζικέρτ, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για την έναρξη μιας νέας εποχής «της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Συρία, το Ιράκ και συνολικά η ευρύτερη περιοχή μπορούν να οδηγηθούν σε μια περίοδο ειρήνης και σταθερότητας.

«Η Συρία και το Ιράκ, αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας, θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν εδώ και χρόνια», ανέφερε ο Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι από αυτή την εξέλιξη θα επωφεληθούν «όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής μας».

Ο Τούρκος πρόεδρος άφησε, την ίδια ώρα, αιχμές κατά όσων, όπως είπε, επιχειρούν να εμποδίσουν την πορεία της Τουρκίας και τη συνεργασία Τούρκων, Κούρδων και Αράβων.

«Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό. Γνωρίζουμε ποιοι ανησυχούν. Σε αυτούς λέω: ό,τι κι αν κάνετε, δεν μπορείτε να μας απομακρύνετε από τον δρόμο μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ακόμη ότι η Άγκυρα γνωρίζει «πολύ καλά» τους υπολογισμούς και τα σχέδια που, όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, κάνοντας λόγο για «βρώμικα χέρια» που στρέφονται εναντίον της Τουρκίας, του λαού της και της ειρήνης στην περιοχή.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «θα ηττηθούν οι έμποροι του αίματος, οι καιροσκόποι που επωφελούνται από την τρομοκρατία, οι γενοκτόνοι που θέλουν να βυθίσουν την περιοχή μας στην αστάθεια».

Χωρίς να κατονομάσει ευθέως το Ισραήλ, ο Ερντογάν έκλεισε την ομιλία του με μια σαφή αναφορά στο όραμά του για τον ρόλο της Τουρκίας, υπογραμμίζοντας ότι «νικήτρια θα είναι η πλευρά της ανθρωπότητας», ενώ, όπως είπε, θα επικρατήσουν η αδελφοσύνη, η ειρήνη και η σταθερότητα.

«Νικητής θα είναι ο τουρκικός λαός, με τα 86 εκατομμύρια πολίτες του. Έχει χαράξει η εποχή της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας. Ο αιώνας της Τουρκίας ξεκίνησε», τόνισε.