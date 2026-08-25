Το αντίο της Τραϊάνας Ανανία στον Δημήτρη Κόκοτα: “Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα”

Με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Κόκοτα η Τραϊάνα Ανανία, λίγη ώρα μετά την είδηση του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή σε ηλικία 57 ετών.

Η ηθοποιός είχε βρεθεί στο πλευρό του Δημήτρη Κόκοτα στο «J2US» και οι δυο τους είχαν μοιραστεί τη σκηνή του μουσικού σόου. Με αφορμή τον θάνατό του, η Τραϊάνα Ανανία επέλεξε να δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από κοινή τους εμφάνιση.

Στο βίντεο οι δυο τους εμφανίζονται να τραγουδούν μαζί, σε μια στιγμή που σήμερα αποκτά ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα.

Η Τραϊάνα Ανανία συνόδευσε το απόσπασμα με ένα προσωπικό μήνυμα, εκφράζοντας την αγάπη της για τον Δημήτρη Κόκοτα και στέλνοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά της στη σύζυγό του, Κατερίνα.

«Αγαπημένε μου Δημήτρη. Καλό ταξίδι. Σ’ αγαπώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εσύ γνωρίζεις. Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα. Κατερίνα μου σου στέλνω την αγκαλιά μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Κόκοτας άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, μετά από μια μακρά περιπέτεια με την υγεία του.

Ο τραγουδιστής είχε υποστεί οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή στις 28 Μαρτίου 2024, κατά τη διάρκεια προβών για το «J2US». Από τότε νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», δίνοντας για περισσότερο από δύο χρόνια μια δύσκολη μάχη.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Η κοινή τηλεοπτική διαδρομή του με την Τραϊάνα Ανανία στο «J2US» ήταν μία από τις τελευταίες καλλιτεχνικές του παρουσίες πριν από την περιπέτεια υγείας που έμελλε να αλλάξει τη ζωή του.