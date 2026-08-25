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Έλενα Ράπτη: Συνάντηση εργασίας με το Επιμελητήριο Αργολίδας για το “Σήμα Ισότητας”

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THESTIVAL TEAM

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Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αργολίδας πραγματοποίησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αρμόδια για θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Έλενα Ράπτη, με αντικείμενο την ενημέρωση για το «Σήμα Ισότητας» των επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η σημασία της εξάλειψης των διακρίσεων και της προώθησης της έμφυλης ισότητας στην αγορά εργασίας, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης μιας εργασιακής κουλτούρας που διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλους και όλες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα οφέλη και τα κίνητρα που προσφέρει το «Σήμα Ισότητας» στις επιχειρήσεις της Αργολίδας που επιλέγουν να επενδύσουν σε ένα δίκαιο, συμπεριληπτικό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Η ενεργός συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αργολίδας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου, την προώθηση της κουλτούρας ίσων ευκαιριών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ανάπτυξης.

Η συνεργασία με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας σε ολόκληρη τη χώρα αποτελεί βασική προτεραιότητα για την προώθηση της ισότητας στην πράξη και τη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις.

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