Washington Post: Δικαιώθηκε δημοσιογράφος που απολύθηκε για σχόλια μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Η Washington Post καλείται να επαναπροσλάβει την αρθρογράφο Κάρεν Ατία και να της καταβάλει αναδρομικά τους μισθούς και τις παροχές που έχασε, έπειτα από διαιτητική απόφαση που έκρινε αδικαιολόγητη την απόλυσή της για αναρτήσεις σχετικά με τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Η ανεξάρτητη διαιτήτρια Σάρα Μίλερ Εσπινόσα αποφάνθηκε ότι η εφημερίδα «δεν είχε έγκυρο και επαρκή λόγο» να απολύσει τη δημοσιογράφο και ότι η απόφασή της παραβίασε τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Σύμφωνα με το κείμενο της διαιτητικής απόφασης, η Washington Post δεν κατάφερε να αποδείξει ότι η Ατία είχε υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

Οι αναρτήσεις που οδήγησαν στην απόλυση

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, υποστηρικτή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμούς στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ μιλούσε σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Μετά τον θάνατό του, η Ατία ανάρτησε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία ανέφερε ότι δεν επρόκειτο να προσποιηθεί πως «θρηνεί για έναν λευκό άνδρα ο οποίος ασπαζόταν τη βία».

Η δημοσιογράφος αναδημοσίευσε επίσης παλαιότερες δηλώσεις του Κερκ για τις Αφροαμερικανίδες, τις οποίες επέκρινε ως ρατσιστικές.

Η διεύθυνση της Washington Post προχώρησε στην απόλυσή της στις 11 Σεπτεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι οι αναρτήσεις της παραβίαζαν την πολιτική της εφημερίδας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνιστούσαν «σοβαρό παράπτωμα».

Σύμφωνα με τη διαιτητική απόφαση, η απόλυση υπήρξε δυσανάλογη, καθώς η εφημερίδα θα μπορούσε να εξετάσει άλλες επιλογές, όπως να διερευνήσει την υπόθεση, να ζητήσει από τη δημοσιογράφο να αποσύρει τις αναρτήσεις ή να συζητήσει μαζί της το περιεχόμενό τους.

Η διαιτήτρια έκρινε επίσης ότι η Ατία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για απειλές που διατύπωσαν τρίτοι εις βάρος της ίδιας ή της εφημερίδας μετά τη δημοσιοποίηση των σχολίων της.

«Έκανα τη δουλειά μου ως αρθρογράφος»

Η Κάρεν Ατία, η οποία εργαζόταν στην Washington Post επί 11 χρόνια, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση.

«Η απόφαση επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε από την αρχή: Έκανα τη δουλειά μου ως αρθρογράφος και το να κάνω αυτή τη δουλειά δεν αποτελεί παράπτωμα», δήλωσε.

Η ίδια έχει επισημάνει ότι, όταν απολύθηκε, ήταν η τελευταία μαύρη αρθρογράφος πλήρους απασχόλησης στο τμήμα γνώμης της εφημερίδας.

Εκπρόσωπος της Washington Post ανέφερε ότι η εφημερίδα «σέβεται τη διαδικασία της διαιτησίας», αποφεύγοντας να σχολιάσει περαιτέρω την απόφαση.

Η υπόθεση επανέφερε τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης των δημοσιογράφων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για τις αλλαγές στο τμήμα γνώμης της Washington Post υπό την ιδιοκτησία του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος.