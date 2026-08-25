Ν. Ρωμανός: Όποτε και να πάει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ, μεγαλύτερο δώρο από την παρουσία του εκεί δεν υπάρχει

Στην παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, στις αναφορές του περί ηθικής και διαφάνειας, αλλά και στην πολιτική παρακαταθήκη της διακυβέρνησής του αναφέρθηκε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, μιλώντας σήμερα στο OPEN.

Με αφορμή τη συζήτηση για την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Ρωμανός σημείωσε ότι «για πρώτη φορά καταστρατηγείται από πλευράς Τσίπρα ένας τρόπος που είχαμε μάθει να λειτουργεί η σειρά των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι το ουσιαστικό ζήτημα αφορά το πολιτικό περιεχόμενο της παρουσίας του πρώην πρωθυπουργού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις τοποθετήσεις του κ. Τσίπρα περί ηθικής και διαφάνειας, επισημαίνοντας ότι «κουνάει τη σημαία της ηθικής και της διαφάνειας ο κ. Τσίπρας που δεν μας έχει δώσει το παραμικρό στοιχείο, σχετικά με την χρηματοδότηση του κόμματός του».

Ο κ. Ρωμανός άσκησε παράλληλα κριτική στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αντιπαραβάλλοντας τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα με όσα ακολούθησαν ως κυβερνητικά πεπραγμένα.

«Μιλάμε για έναν πρωθυπουργό ο οποίος είπε τα ακριβώς ανάποδα από όσα έκανε. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανηθικότητα από το ψέμα, από την υποκρισία και από την κοροϊδία των πολιτών από έναν πολιτικό. Για εμένα αυτό είναι το βαρύτερο αδίκημα που μπορεί να διαπράξει ένας πολιτικός», τόνισε.

Αναφερόμενος, επίσης, στους ισχυρισμούς του πρώην πρωθυπουργού περί σύγκρουσης με τη διαπλοκή, ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη δήλωση το καλύτερο ανέκδοτο του καλοκαιριού και υπενθύμισε μεταξύ άλλων την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που μετέτρεψε τη δωροδοκία σε πλημμέλημα.

Κλείνοντας, ο κ. Ρωμανός σχολίασε την επικείμενη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζοντας:

«Με όποια σειρά και να θέλει να πάει ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, θεωρώ ότι μεγαλύτερο δώρο από το να βρίσκεται εκεί και να μας θυμίζει τους μουσαμάδες με τους οποίους έχει συνδεθεί στη συγκεκριμένη πόλη, αλλά και το Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, που είναι το επιστέγασμα της ανηθικότητας, της ψευτιάς και της υποκρισίας του, δεν υπάρχει».