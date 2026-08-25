Δ. Πολυγύρου: Πάνω από 170 ομπρέλες απομακρύνθηκαν από την παραλία των Καλυβών

Η τουριστική περίοδος στη Χαλκιδική συνεχίζεται, όπως συνεχίζονται και οι παρεμβάσεις του Δήμου Πολυγύρου για να παραμείνουν οι παραλίες ελεύθερες και προσβάσιμες σε όλους.

Νέα επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην παραλία των Καλυβών, όπου απομακρύνθηκαν περισσότερες από 170 ομπρέλες και λοιπός εξοπλισμός παραλίας, που είχαν τοποθετηθεί μόνιμα σε κοινόχρηστους χώρους, δεσμεύοντας σημεία της ακτής.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου, «η δημοτική αρχή έχει καταστήσει σαφές ότι η παραλία δεν μπορεί να μετατρέπεται σε χώρο ιδιωτικής χρήσης. Κάθε πολίτης, επισκέπτης ή κάτοικος, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ελεύθερα πού θα καθίσει και να έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση στη θάλασσα».

«Σήμερα είχαμε ακόμη μία επιχείρηση απομάκρυνσης ομπρελών από δημόσιο χώρο. Πρόθεση μας είναι να διασφαλίσουμε την ανοιχτή πρόσβαση σε όλους τους πολίτες στην παραλία, όχι μόνο στους προνομιούχους, σε όσους δηλαδή έχουν ένα σπίτι μπροστά στη θάλασσα, αλλά σε όλον τον κόσμο», ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας του Δήμου Πολυγύρου, Βασίλης Φαρδογιάννης, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.