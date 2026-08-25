Νέα Σμύρνη: “Ήταν ο πατέρας μου, αλλά έκανε κακό, στέρησε μια ζωή και τη μητέρα ενός κοριτσιού” λέει η κόρη του 48χρονου

Σε κατάσταση-σοκ από την πράξη του 48χρονου που σκότωσε τη 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και μετά αυτοκτόνησε είναι η κόρη του αυτόχειρα.

Μιλώντας στο Mega η 18χρονη είπε ότι μπορεί μεν να έχασε τον πατέρα της, αλλά αυτό δεν σβήνει ότι ο ίδιος στέρησε τη ζωή από μια γυναίκα και τη μητέρα από ένα άλλο κορίτσι.

Παράλληλα, είπε πως στην ουσία τα «πραγματικά θύματα» της υπόθεσης είναι αυτές οι δύο.

«Εμείς είμαστε τα θύματα»

Η 18χρονη κόρη του αυτόχειρα και δολοφόνου είπε στο Mega πως τα πραγματικά θύματα της υπόθεσης είναι η ίδια και η κόρη της 45χρονης.

«Είμαι συγκλονισμένη από όλο αυτό το γεγονός, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο πατέρας μου το έκανε αυτό. Ήταν πατέρας μου και θα μου λείπει, έχασα τον πατέρα μου, αλλά από την άλλη δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχει κάνει ένα κακό, ότι στέρησε τη ζωή από έναν άνθρωπο και στέρησε τη μητέρα από ένα συνομήλικό μου κορίτσι» ανέφερε αρχικά η 18χρονη.

«Εγώ είμαι πολύ άσχημα ψυχολογικά για όλη αυτή την κατάσταση. Δεν φέρω ευθύνη σε κάτι και συμπονώ τον πόνο του άλλου κοριτσιού. Στην ουσία εμείς είμαστε τα θύματα. Θα ήθελα πραγματικά να τελειώσει εδώ όλη αυτή η ιστορία, να ηρεμήσουμε και να σεβαστείτε τον πόνο μας και να πενθήσουμε όλοι με τον δικό μας τρόπο τα πρόσωπα που αγαπάμε ο καθένας».

Τη ζήλευε παθολογικά

Η σχέση τους φέρεται να είχε ξεκινήσει πριν από περίπου 1,5 χρόνο, όμως τον περασμένο Γενάρη – Φλεβάρη η 45χρονη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, του ζήτησε να χωρίσουν. Από τις καταθέσεις του περιβάλλοντος του θύματος προκύπτει ότι ο 48χρονος τη ζήλευε παθολογικά. Έψαχνε τα πράγματά της, όπως το κινητό της, ενώ έψαχνε και με ποιους άνδρες είχε στο παρελθόν σχέση – μια κατάσταση που περιγράφεται ως «άρρωστη».

Η 45χρονη αυτά τα είχε αποκαλύψει στην αδερφή και στον αδερφό της και κάποια πράγματα τα είχε περιγράψει και στην ανήλικη κόρη της, η οποία ήρθε σήμερα από το Αγρίνιο μαζί με τον θείο της και κατέθεσε.

Κανείς δεν περίμενε πως θα συνέβαινε αυτό το κακό, καθώς, όπως αναφέρουν, δεν ήταν βίαιος, δεν την είχαν δει ποτέ χτυπημένη, χωρίς όμως να αποκλείουν ότι την είχε κακοποιήσει. Της είχε πει ότι, αν τον άφηνε, θα σκοτωνόταν αυτός.

Σύμφωνα με το Mega, η 45χρονη αποφάσισε να χωρίσει μαζί του όταν έμαθε ότι ο μετέπειτα δολοφόνος της ήταν παντρεμένος με παιδί.