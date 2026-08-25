Θεσσαλονίκη: Θλίψη για τον θάνατο του προέδρου του Κεραυνού Ωραιοκάστρου – Ακυρώνεται εκδήλωση λόγω πένθους

Θλίψη επικρατεί στο Ωραιόκαστρο, καθώς έφυγε από ζωή ο πρόεδρος του Κεραυνού Ωραιοκάστρου, Κωνσταντίνος Νιανιάς.

Το αθλητικό σωματείο εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αποχαιρετά τον Κωνσταντίνο Νιανιά.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και ο Δήμος Ωραιοκάστρου, μέσω της οποίας γνωστοποιεί πως η προγραμματισμένη αναβίωση του εθίμου των Παρχαρίων, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, στην περιοχή «Αλώνια», ακυρώνεται, λόγω του θανάτου του Κωνσταντίνου Νιανιά, προέδρου του Κεραυνού Ωραιοκάστρου

Η ανακοίνωση του Κεραυνού Ωραιοκάστρου:

ΑΝΤΙΟ ΠΡΟΕΔΡΕ…

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΩΣΤΗ ΜΑΣ…

Υπάρχουν στιγμές που οι λέξεις μοιάζουν πολύ μικρές για να περιγράψουν αυτό που αισθανόμαστε.

Σήμερα είναι μία από αυτές.

Ο Κωνσταντίνος Νιανιάς, ο Πρόεδρός μας, ο αδελφός μας, ο φίλος μας, ο άνθρωπός μας, ο Κωστής μας, έφυγε σήμερα από κοντά μας.

Και μαζί του έφυγε ένα τεράστιο κομμάτι της οικογένειας του Κεραυνού Ωραιοκάστρου.

Για εμάς δεν ήταν απλώς ο Πρόεδρος ενός αθλητικού συλλόγου.

Ήταν ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΣ.

Ήταν ο άνθρωπος που εδώ και πολλά χρόνια κρατούσε γερά το τιμόνι ολόκληρου του συλλόγου. Ο άνθρωπος που με το όραμα, την προσωπικότητα, τη δύναμη, την αφοσίωση και πάνω απ’ όλα το μεγαλείο της καρδιάς και της ψυχής του, οδήγησε τον Κεραυνό σε μια εποχή μεγάλης ανάπτυξης, δυναμικής και επιτυχιών.

Πάνω απ’ όλα ήταν ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΛΩΝ.

Ήταν πάντα εκεί.

Δίπλα σε κάθε μέλος της διοίκησης.

Δίπλα σε κάθε προπονητή.

Δίπλα σε κάθε αθλητή και αθλήτρια.

Δίπλα σε κάθε γονέα.

Δίπλα σε κάθε άνθρωπο που πέρασε την πόρτα αυτής της μεγάλης οικογένειας.

Στις χαρές και στις δυσκολίες.

Στις νίκες και στις ήττες.

Στα εύκολα και, ακόμη περισσότερο, στα δύσκολα.

Με μια κουβέντα, μια συμβουλή, μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο.

Πάντα παρών.

Πάντα μπροστά.

Πάντα για τον Κεραυνό.

Ο Κωστής δεν αντιμετώπισε ποτέ τον σύλλογο σαν μια απλή διοικητική ευθύνη.

Τον έζησε. Τον αγάπησε. Τον έκανε κομμάτι της ζωής του.

Και μέσα από αυτή την αγάπη κατάφερε να ενώσει ανθρώπους, να δημιουργήσει, να χτίσει και να αφήσει πίσω του μια παρακαταθήκη που δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο σε νίκες, τίτλους ή επιτυχίες.

Μετριέται στους ανθρώπους που τον αγάπησαν.

Στα παιδιά που μεγάλωσαν μέσα στον Κεραυνό.

Στις φιλίες που δημιουργήθηκαν.

Στις στιγμές που ζήσαμε όλοι μαζί.

Από σήμερα η θέση σου μπορεί να είναι άδεια, Πρόεδρε.

Η παρουσία σου όμως θα βρίσκεται για πάντα παντού.

Σε κάθε γήπεδο.

Σε κάθε προπόνηση.

Σε κάθε αγώνα.

Σε κάθε παιδί που θα φορά το σήμα του Κεραυνού στο στήθος του.

Σε κάθε επιτυχία αυτού του συλλόγου που τόσο αγάπησες.

Γιατί άνθρωποι σαν εσένα δεν φεύγουν πραγματικά.

Αφήνουν πίσω τους έργο, μνήμες, ανθρώπους και μια ιστορία που συνεχίζει να γράφεται.

Ήσουν, είσαι και θα είσαι για πάντα ο Πρόεδρός μας.

Ο αδελφός μας.

Ο φίλος μας.

Η οικογένειά μας.

Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΣ.

Σε ευχαριστούμε για όλα, Κωστή.

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Αντίο Πρόεδρε…

Καλό ταξίδι Πρόεδρε…

Η οικογένεια του Μ.Α.Π.Ο. Κεραυνός Ωραιοκάστρου

Υ.Γ. Λόγω πένθους, τα γραφεία του συλλόγου θα παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ωραιοκάστρου

Από τον Δήμο Ωραιοκάστρου ανακοινώνεται ότι η προγραμματισμένη αναβίωση του εθίμου των Παρχαρίων, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, στην περιοχή «Αλώνια», ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ λόγω του θανάτου του Κωνσταντίνου Νιανιά, προέδρου του Κεραυνού Ωραιοκάστρου.

Ο Κώστας Νιανιάς ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα της κοινωνικής και αθλητικής ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου. Ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τον Κεραυνό Ωραιοκάστρου και υπηρέτησε τον αθλητισμό με συνέπεια, αγάπη και μακρόχρονη προσφορά.Ο Δήμος Ωραιοκάστρου εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.