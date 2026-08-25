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ΠΑΟΚ: Στο Μέτσοβο δίπλα στην ομάδα μπάσκετ ο Αριστοτέλης Μυστακίδης

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Κοντά στην προετοιμασία της ομάδας μπάσκετ, στο Μέτσοβο, είναι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Τέλης Μυστακίδης.

Η παρουσία του κ. Μυστακίδη εκεί γίνεται διότι ο ίδιος επιθυμεί να βρίσκεται κοντά σε παίκτες και τεχνικό τιμ και να έχει προσωπική εικόνα της δουλειάς που γίνεται ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, η επίσκεψη του επιχειρηματία δεν θα περιοριστεί σε λίγες ώρες, καθώς θα παραμείνει στο Μέτσοβο και θα διανυκτερεύσει μαζί με την αποστολή, έχοντας την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα στελέχη της ομάδας, το τεχνικό επιτελείο και τους καλαθοσφαιριστές.

Η απόφασή του να βρεθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας και να περάσει τη νύχτα μαζί με την αποστολή δείχνει τη διάθεσή του να έχει άμεση επαφή με την ομάδα και την καθημερινότητά της, πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Αριστοτέλης Μυστακίδης ΚΑΕ ΠΑΟΚ

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