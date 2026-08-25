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Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης: Απευθείας διαπραγμάτευση για τα δρομολόγια μεταφοράς των μαθητών

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Μπροστά στην αδιέξοδη κατάληξη που επιφύλαξε η συντριπτική πλειοψηφία των λεωφορειούχων και στον τρίτο διαγωνισμό για τα σχολικά δρομολόγια, αφήνοντας εκτεθειμένους  χιλιάδες μαθητές ελάχιστες ημέρες πριν την έναρξη της νέας  σχολικής   χρονιάς, η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης συνεχίζει με συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες να αναζητά λύσεις για ομαλή και ασφαλή μετακίνησή των μαθητών από και προς τα σχολεία τους.

Στην ανακοίνωσή της η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης τονίζει πως “ήδη, εξαντλώντας και τις  τελευταίες δυνατότητες που παρέχει ο νόμος, είναι σε πλήρη εξέλιξη διαδικασίες πολλαπλών κατευθύνσεων, προκειμένου για την εξασφάλιση  όσο το δυνατόν περισσότερων δρομολογίων, για όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές. Με ιδιαίτερη ευαισθησία και σταθερά στις προτεραιότητες της  Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των 1.300  μαθητών ΑΜΕΑ  όλων  των βαθμίδων”.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκκινεί άμεσα διαδικασίες  απευθείας  οικονομικής διαπραγμάτευσης με ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων (έως 20 θέσεων), Ειδικά  Διαμορφωμένων Οχημάτων (για τη μεταφορά μαθητών ΑΜΕΑ σε αμαξίδια) αλλά και με ιδιοκτήτες ταξί  για τα σχολικά δρομολόγια, από και προς τα Ειδικά Σχολεία, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Όσοι  θέλουν να συμμετάσχουν στην απευθείας  διαπραγμάτευση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο e-mail (promithion@pkm.gov.gr ) του Τμήματος  Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΚΜ.

Η προθεσμία λήγει στη 13.00 μ.μ. την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026.

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