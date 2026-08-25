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Καβάλα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Βρύση του δήμου Παγγαίου

Αρχείο Intime
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 11 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 21ης και 2ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα καθώς και, από αέρος, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Ο δήμος Παγγαίου συνδράμει με παροχή υδροφόρων.

Τέλος, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καβάλα Φωτιά

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