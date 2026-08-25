ΗΠΑ: Δύο νεκροί σε πλήγμα κατά ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι σκότωσαν δυο άνδρες εξαπολύοντας βομβαρδισμό προχθές Κυριακή εναντίον ταχύπλοου το οποίο, κατ’ αυτές, μετέφερε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό.

Το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε μέσω X ότι το ταχύπλοο «δρούσε κατά μήκος γνωστών (θαλάσσιων) οδών διακίνησης ναρκωτικών» στην περιοχή, προσθέτοντας πως στο πλήγμα σκοτώθηκαν «δυο ναρκοτρομοκράτες», χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη ορολογία του.

«Επιβεβαιωμένες πληροφορίες αποκάλυψαν την ενεργή συμμετοχή του σκάφους στη διακίνηση ναρκωτικών», επέμεινε η SOUTHCOM.

Σε ασπρόμαυρο, «αποχαρακτηρισμένο» απόσπασμα βίντεο δέκα δευτερολέπτων που παρέθεσε, διακρίνεται σκάφος ενώ κινείται έχοντας αναπτύξει ταχύτητα, προτού χτυπηθεί από βλήμα και σημειωθεί έκρηξη και πυρκαγιά.

Ο απολογισμός των θυμάτων στα αμερικανικά πλήγματα του είδους στην Καραϊβική θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό έχει ξεπεράσει τους 200 νεκρούς από τον Σεπτέμβριο του 2025. Η εκστρατεία του τελευταίου χρόνου σκοπό έχει, κατά την Ουάσιγκτον, να σταματήσει τη μεταφορά ναρκωτικών προς την αγορά των ΗΠΑ διά θαλάσσης.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε έχει παρουσιάσει αδιάσειστες αποδείξεις πως τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο των βομβαρδισμών ενέχονταν πράγματι σε διακίνηση ναρκωτικών ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Διεθνής Αμνηστία, καθώς και ανεξάρτητοι ειδικοί του ΟΗΕ, τονίζουν πως οι βομβαρδισμοί του αμερικανικού στρατού παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και καταγγέλλουν πως διαπράττονται εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ