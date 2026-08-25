Μαρινάκης για ελληνοτουρκικά: Οι ψευτοπατριώτες προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες

Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά, βάζοντας στο στόχαστρο όσους, όπως είπε, «προεξοφλούν εθνικές ήττες», ενώ διαβεβαίωσε ότι το καλώδιο θα προχωρήσει με βάση τον προγραμματισμό.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε και στον όρο «ήρεμα νερά», λέγοντας ότι δεν περιγράφει σωστά την πολιτική που ακολουθεί η Αθήνα απέναντι στην Άγκυρα. «Θεωρώ ότι την αδικεί ο τίτλος “ήρεμα νερά”. Είναι μια πολιτική που έχει στόχο την ενίσχυση και την ισχυροποίηση της χώρας», είπε, προσθέτοντας ότι σήμερα «η Ελλάδα είναι στην καλύτερη θέση από άποψη αποτρεπτικής ισχύος των τελευταίων δεκαετιών».

«Προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες»

Αναφερόμενος στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στην Τουρκία, ο Παύλος Μαρινάκης ανέβασε τους τόνους. «Κάθε φορά προεξοφλούν εθνικές ήττες και στη συνέχεια, θα μου επιτρέψετε να πω, μετράνε κουβάδες», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Όλοι αυτοί οι ψευτοπατριώτες, είτε μέσω κάποιων μέσων ενημέρωσης είτε στο πολιτικό σύστημα, θα πάρουν τις απαντήσεις τους στην πράξη».

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για ένα «ψευδεπίγραφο, υποτιθέμενο δεξιό αφήγημα», με το οποίο, όπως είπε, επιχειρείται να παρουσιαστεί ως υποχωρητικότητα η επιλογή της κυβέρνησης να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Άγκυρα. Όταν ρωτήθηκε εάν αναφέρεται στον Αντώνη Σαμαρά, δεν τον κατονόμασε. Μίλησε, ωστόσο, για «πολιτικές δυνάμεις δεξιότερα ημών», αλλά και για το ΠΑΣΟΚ, που, σύμφωνα με τον ίδιο, κατά καιρούς καλλιεργούν αφήγημα «υποχωρητικότητας και ενδοτικότητας».

«Το καλώδιο θα προχωρήσει»

Για την ηλεκτρική διασύνδεση, ο Παύλος Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός ότι το έργο θα συνεχιστεί. «Το καλώδιο θα προχωρήσει με βάση τον σχεδιασμό και μάλιστα με τη συνδρομή ενός γαλλικού κολοσσού», είπε. Στην ερώτηση εάν το έργο τελικά θα γίνει, απάντησε: «Βεβαίως. Θα προχωρήσει με βάση τον προγραμματισμό».

Ερωτηθείς εάν η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει και στο πεδίο σε ενδεχόμενη πρόκληση, σημείωσε: «Η Ελλάδα θα δώσει κάθε απάντηση που πρέπει να δώσει ένα ισχυρό κράτος που δεν δέχεται υποδείξεις ούτε πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα εκτίμησε ότι πρόκειται για «μία κίνηση για εσωτερική κατανάλωση», ενώ υποστήριξε ότι οι ελληνικές κινήσεις βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και έχουν συγκεκριμένο αποτύπωμα. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να δημιουργείται κλίμα ανησυχίας στους πολίτες, λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει κινηθεί τα τελευταία χρόνια ώστε να βρίσκεται «στο καλύτερο δυνατό σημείο».

Για τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων με την Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η Αθήνα παραμένει υπέρ του διαλόγου. «Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο και θέλουμε να συνεχίσουμε να κρατάμε τις πόρτες ανοιχτές. Διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Διάλογος σημαίνει διεκδίκηση», ανέφερε.