Ανακαίνιση κατοικίας: Πότε εκπνέει η προθεσμία και ποια είναι τα κριτήρια

Στις 31 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας».

Πρόκειται για το πρόγραμμα ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης παλαιών κατοικιών, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα έως τώρα δεδομένα, ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν πάρει βεβαίωση επιλεξιμότητας είναι για περίπου 10.000 ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων, ενώ πολύ υψηλό είναι το ενδιαφέρον για τα ανοιχτά ακίνητα που ιδιοκατοικούνται και θέλουν οι ιδιοκτήτες τους να προχωρήσουν στην ανακαίνιση αυτών όπου είναι κοντά στις 80.000.

Από την 1η Σεπτεμβρίου με βάση τον προγραμματισμό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων και να αρχίσει η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων.



Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός» για Άτομα με Αναπηρία. Πρόκειται για μια μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία.



Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27 Νοεμβρίου. Πρόκειται ουσιαστικά για τη δυνατότητα παροχής βοήθειας σε άτομα των οποίων η κύρια πάθηση, η αναπηρία, είναι τουλάχιστον 67%, είναι οι ηλικίες από 16 έως 67 ετών, το ετήσιο εισόδημα τους δεν μπορεί να ξεπερνά τις 35.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος ή 8.750 ευρώ για ένα δεύτερο παιδί ανήλικο.

Το ύψος της βοήθειας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ανάγκες που υπάρχουν και κυμαίνεται από 416 ευρώ και μπορεί να φτάσει στα 1.939 ευρώ αν πρόκειται για απόλυτη εξάρτηση.