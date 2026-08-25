Θεοδωρικάκος: Μίνιμουμ μείωση 5% σε 1.500 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από 31 Αυγούστου

Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, έως και τις γιορτές, θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές, προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά, στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας και της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, τόνισε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.



Όπως είπε θα αφορά όλα τα βασικά είδη διατροφής και τα είδη συντήρησης καθαρισμού και διαβίωσης. Εκτίμησε πως τα προϊόντα αυτά θα ξεπεράσουν τα 1.500.



Ο υπουργός Ανάπτυξης διευκρίνισε ότι σε όλα τα βασικά είδη τροφίμων οι τιμές θα είναι μειωμένες κατά 5%, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις οι μειώσεις θα υπερβούν αυτό το ποσοστό, χάρη στην πρωτοβουλία αυτή του ΥΠΑΝ.