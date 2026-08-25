Πιερρακάκης: Με τις πρόωρες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε τη δημοσιονομική νάρκη του 2032, δεν θα στείλουμε τον λογαριασμό στα παιδιά μας

Στις πρόωρες αποπληρωμές του ελληνικού χρέους, στο κόστος των δανείων του πρώτου μνημονίου και κυρίως στη «δημοσιονομική νάρκη» που, όπως επισημαίνει, θα αντιμετώπιζε η χώρα από το 2032, αναφέρεται ο Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας σε μια σειρά ερωτημάτων γύρω από τη στρατηγική της κυβέρνησης για τη μείωση του χρέους.

«Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν το σήμερα, οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά», τονίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εξηγώντας γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να κατευθύνει διαθέσιμους πόρους στην ταχύτερη αποπληρωμή δανείων. Ο κ. Πιερρακάκης απορρίπτει αρχικά την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα «φθηνά» δάνεια με επιτόκιο 1,5%. Όπως αναφέρει, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%, κάτι που σήμερα μεταφράζεται σε κόστος περίπου 3%.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι πρόωρες αποπληρωμές δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου και ακριβότερου δανεισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, φέτος η Ελλάδα θα δανειστεί 8 δισ. ευρώ από τις αγορές, την ώρα που οι κανονικές αποπληρωμές χρέους ανέρχονται σε 8,9 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, τα 12,8 δισ. ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών προέρχονται από τα ταμειακά διαθέσιμα και το πλεόνασμα που έχει ήδη δημιουργηθεί.

Όπως εξηγεί ο υπουργός, τα συγκεκριμένα χρήματα, λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, δεν μπορούν να διοχετευθούν σε παροχές. Παράλληλα, η απόδοσή τους είναι χαμηλότερη από το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και, κατά συνέπεια, όπως υποστηρίζει, είναι οικονομικά συμφερότερο να χρησιμοποιηθούν για τη μείωσή του.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο 2032, χρονιά κατά την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια σημαντική δημοσιονομική επιβάρυνση.

Πρόκειται για 25 έως 30 δισ. ευρώ αναβαλλόμενων τόκων από την περίοδο της κρίσης, οι οποίοι θα άρχιζαν να προστίθενται στο δημόσιο χρέος.

Ακόμη και εάν το συγκεκριμένο βάρος κατανεμόταν σε βάθος 20ετίας, όπως σημειώνει, η χώρα θα έπρεπε να καταβάλλει περίπου 1,5 δισ. ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο.

«Με τις πρόωρες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε αυτή τη νάρκη από τώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη πολιτική οδηγεί σε εξοικονόμηση περίπου 800 εκατ. ευρώ ετησίως από τόκους και κλείνει ακόμη μία οικονομική εκκρεμότητα που άφησε πίσω της η περίοδος της κρίσης.

Ο υπουργός συνδέει, τέλος, τη μείωση του χρέους με τις δυνατότητες στήριξης των πολιτών τα επόμενα χρόνια. Όπως υποστηρίζει, η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους επηρεάζει μεσοπρόθεσμα τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, επομένως όσο περιορίζεται το χρέος τόσο ενισχύονται οι δυνατότητες της οικονομίας αλλά και η αξιοπιστία της χώρας.

«Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την πρακτική να μεταφέρει τα βάρη της στο μέλλον», καταλήγει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας: «Δεν θα κάνουμε το ίδιο, δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας».