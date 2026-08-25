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Τα αιτήματα της Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδος για ζητήματα υγείας και οικονομικής στήριξης ογκολογικών ασθενών και ΑμεΑ

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Έκκληση προς την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση ελλείψεων στην Υγεία και των οικονομικών προβλημάτων των ογκολογικών ασθενών και των Ατόμων με Αναπηρία απευθύνει η Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδος (ΟΚΕ), με επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη και την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η ΟΚΕ σημειώνει ότι οι συντάξεις αναπηρίας κυμαίνονται μεταξύ 300 και 500 ευρώ, το επίδομα βαριάς αναπηρίας παραμένει στα 338 ευρώ και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στα 216 ευρώ, ενώ επικαλούμενη πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σημειώνει ότι το όριο φτώχειας διαμορφώνεται στα 14.742 για οικογένειες με δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών.

Στο σκέλος της υγείας ζητά, μεταξύ άλλων, δωρεάν δημόσια περίθαλψη, προσλήψεις προσωπικού, δωρεάν φάρμακα και εξετάσεις, άμεσα ραντεβού για τομογραφίες και υπερηχογραφήματα, ενεργοποίηση ογκολογικών συμβουλίων, ψυχολογική υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών και άμεσα ραντεβού για προληπτικές εξετάσεις. Επίσης ζητά την ολοκλήρωση του Ενιαίου Μητρώου Καρκίνου, 100% κάλυψη των εξόδων των ασθενών και των συνοδών τους που αναγκάζονται να μεταβούν σε άλλη πόλη για τις θεραπείες, προμήθεια των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων και των αναλώσιμων σε όλη τη διάρκεια του έτους ώστε να μην αναβάλλονται οι θεραπείες και απλούστευση των διαδικασιών για τη χορήγηση βεβαιώσεων για την παραπομπή στων ασθενών στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ. Στο οικονομικό σκέλος προτείνει, μεταξύ άλλων, αύξηση συντάξεων και επιδομάτων αναπηρίας, τιμαριθμική αναπροσαρμογή, μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για αναπηρία 80% και άνω, και προστασία της πρώτης κατοικίας από ΕΝΦΙΑ και πλειστηριασμό.

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