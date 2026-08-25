Μετρό Θεσσαλονίκης: Με ηλεκτρονικούς πίνακες οι νέοι συρμοί – Τι δείχνουν λάθος

Με προσθήκη ηλεκτρονικών πινάκων στους 15 νέους συρμούς, οι επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία της διαδρομής τους.

Ωστόσο μια παράλειψη στους ηλεκτρονικούς πίνακες μπερδεύει τους επιβάτες καθώς σύμφωνα με το διάγραμμα μπορεί εύκολα κάποιος να θεωρήσει ότι στον σταθμό Μαρτίου απαιτείται αλλαγή τρένου για τη συνέχιση του ταξιδιού προς τη Μίκρα.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία από την ομάδα “ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ” στο Facebook, στον ηλεκτρονικό πίνακα ο σταθμός “Μαρτίου” δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι σταθμός μετεπιβίβασης όσων επιθυμούν να ακολουθήσουν την μπλε γραμμή που καταλήγει στο σταθμό της Μίκρας.

Παρόλα αυτά δεν θα απαιτείται αλλαγή συρμού, εφόσον ο επιβάτης έχει επιβιβαστεί σε συρμό με προορισμό τη Μίκρα.