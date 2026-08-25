Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ
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Ένα ακόμα περιστατικό μέθης στο Ρέθυμνο, με θύμα ένα ανήλικο αγόρι.
Σύμφωνα με το ertnews.gr, ένας 15χρονος, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ ε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Ο νεαρός ένιωσε έντονη αδιαθεσία, λόγω των συμπτωμάτων μέθης, έγινε αντιληπτός και άμεσα εκλήθη το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη.
Παράλληλα, συνελήφθη ο 57χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.