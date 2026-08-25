Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ένα ακόμα περιστατικό μέθης στο Ρέθυμνο, με θύμα ένα ανήλικο αγόρι.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, ένας 15χρονος, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ ε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο νεαρός ένιωσε έντονη αδιαθεσία, λόγω των συμπτωμάτων μέθης, έγινε αντιληπτός και άμεσα εκλήθη το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη.

Παράλληλα, συνελήφθη ο 57χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.