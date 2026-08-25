Θεσσαλονίκη: Κλειστό αύριο το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού λόγω Flyover

Κλειστό θα παραμείνει αύριο το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών για το Flyover.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την κοινοπραξία που υλοποιεί το Flyover, την Τετάρτη 26/08/2026 από ώρα 23:00 έως τις 05:00 της επόμενης, θα εφαρμοσθεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού προς Καβάλα/ Κατερίνη, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών.

Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στις Λεωφ. Παπανδρέου και Παπανικολάου.

“Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με την πληροφοριακή σήμανση που θα τοποθετηθεί και τις υποδείξεις της Τροχαίας”, σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση.

Σύμφωνα με την Τροχαία, λόγω του αποκλεισμού κυκλοφορίας θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας:

“Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη (26/08/2026) κατά τις ώρες 23:00 έως 05:00 της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Παπαγεωργίου).

Συγκεκριμένα:

– Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

– Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών”.