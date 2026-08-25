Χρυσοχοΐδης: Έγιναν 26.000 αλκοτέστ μέσα σε μια εβδομάδα -Το ελληνικό FBI έχει εξαρθρώσει πάνω από 270 κυκλώματα

Για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ μίλησε μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καλεσμένος σήμερα στον ΣΚΑΪ.

«Oλα τα πράγματα στην οικονομία, έχουν μια βάση. Έχουν μια βασική αρχή, ότι για να μπορείς να μοιράσεις, να διανείμεις οποιοδήποτε ποσόν, είτε αφορά οικονομική ενίσχυση, είτε αφορά κοινωνικά ζητήματα, χρειάζεται μια βασική προϋπόθεση: η ανάπτυξη.

Να μπορεί δηλαδή η οικονομία σου να αναπτύσσεται μέσα από αυτή την ανάπτυξη των μεγάλωμα της οικονομίας, τη μεγέθυνση, εισπράττεις φόρους, έσοδα, και ξαναγυρίζεις στο κοινωνικό σύνολο το μέρισμα της αλληλεγγύης.

Άρα, λοιπόν, η άποψή μου είναι η εξής: ότι τα μέτρα σε κάθε περίπτωση, που όποια ανακοινωθούν, θα έχουν ως προϋπόθεση και ως βάση την ανάπτυξη. Ότι η χώρα, δηλαδή, θα συνεχίσει», σημείωσε.

«Η προϋπόθεση, η βασική, είναι η ανάπτυξη. Και αυτό είναι η υγεία της οικονομίας. Τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τη στήριξη», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς στη συνέχεια για την πρόσφατη εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στη Μύκονο, είπε: «Στη Μύκονο τα τελευταία χρόνια, εδώ και 3 χρόνια περίπου, επιχειρείται μια ομαλοποίηση των πραγμάτων και μια κανονικότητας στα πράγματα, διότι—για πολλά χρόνια η κατάσταση εκεί είχε ξεφύγει, και ουσιαστικά απουσίαζε ο νόμος και το κράτος.

Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια αρκετά καλή κατάσταση. Βεβαίως, το νησί δεν είναι όπως ήταν, και αυτό είναι ένα μάθημα και ένα μήνυμα σε όλους: ότι όταν υπάρχει υπερτουρισμός, όταν ο πλούτος ρέει εύκολα, πρέπει η διαχείριση να γίνεται με τέτοιο τρόπο που δημιουργεί προοπτικές και όχι αρπακτές.

Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα στη Μύκονο είναι εξαιρετικά. Υπάρχει μια υπηρεσία τοπική, η οποία δουλεύει αποτελεσματικά, αλλά ταυτόχρονα κάθε βδομάδα περίπου υπάρχουν υπάρχουν από άλλες υπηρεσίες, όπως είναι το FBI, πηγαίνουν εκεί, κλιμάκια, είτε του FBI είτε της Τροχαίας, είτε της ασφάλειας, οι οποίοι πάνε για συγκεκριμένο σκοπό και συγκεκριμένες αποστολές. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, έγιναν και αυτές οι συλλήψεις».

Ερωτηθείς για το αν στη χώρα μας υπάρχει μεγάλος αριθμός εγκληματικών οργανώσεων που δρουν, ο υπουργός είπε ότι παρότι το ελληνικό οργανωμένο έγκλημα έχει σχεδόν αποδεκατιστεί, η Ελλάδα, όπως και όλες οι άλλες χώρες, είναι αντιμέτωπη με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα.

«Νομίζω ότι αυτό που συνέβη τα τελευταία 2 χρόνια που ξεκίνησε τη λειτουργία του το ελληνικό FBI -η υπηρεσία οργανωμένου εγκλήματος-, είναι πρωτοφανές. Έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου. Δηλαδή, απάτες», συμπλήρωσε.

«Θέλω να σας πω ότι υπάρχει τώρα, στο FBI, το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει διπλασιάσει το προσωπικό του. Και κάθε βράδυ είναι έξω. Και κάθε βράδυ, όχι απλώς είναι έξω. είπε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις σημαντικές επιτυχίες του», ενημέρωσε επίσης ο κ Χρυσοχοΐδης.

Για τον Θοδωρή Αθερίδη

Τοποθετούμενος αναφορικά με τις θετικές δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη και τις αντιδράσεις που προέκυψαν στη συνέχεια, ο υπουργός είπε: «Δεν τον γνωρίζω. Τον είδα στο Ηράκλειο, που είχαμε μια εξαιρετική εκδήλωση, επιτυχημένη, μαζική, που ήρθε όλη η κοινωνία του Ηρακλείου, για την ενδοοικογενειακή βία, και ο καλλιτέχνης αυτός αναφέρθηκε στο FBI, στο οργανωμένο έγκλημα, και αναφέρθηκε και σε μένα. Λοιπόν, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε και λόγος όμως να γίνουν όλη αυτή η κουβέντα».

«Eδώ πέρα πλέον τα πράγματα, μέσα στο πλαίσιο αυτό που ζούμε, σε όλο το φάσμα των social media, εκδηλώνεται πάρα πολύ μίσος. Και μια αντιπαράθεση, η οποία είναι εντελώς αντιπαραγωγική, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, η οποία διαρκεί 24 ώρες… Αλίμονο αν τα προβλήματά μας μπορούσαν να λυθούν μέσα στο πλαίσιο ενός εντός εισαγωγικών «διαλόγου» ή μονολόγων», ανέφερε.

Φυλακές Κορυδαλλού

Ερωτηθείς για τo αν τελικά οι φυλακές θα φύγουν από τον Κορυδαλλό ο κ Χρυσοχοΐδης είπε: «Θα φύγουν, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Κοιτάξτε, στην Ευρώπη, δυστυχώς, η διαδικασίες κινούνται πολύ αργά. Αυτή η υπόθεση τώρα έχει 4 χρόνια περίπου. Κάπου τώρα είναι να τελικά να αξιολογηθούν οι προσφορές και να ξεκινήσει η σύμβαση και το έργο. Ελπίζω ότι σε 4 χρόνια, το αργότερο από σήμερα, οι φυλακές, οι καινούργιες στον Ασπρόπυργο, θα λειτουργούν».

Τροχαία και έλεγχοι

Αποκάλυψε ότι αυτές τις μέρες, μέσα σε μια βδομάδα, από τη Δευτέρα μέχρι χθες Δευτέρα, εδώ στην Αττική, έγιναν 26.000 αλκοτέστ, δηλαδή 4.000 αλκοτέστ την ημέρα.

Ταυτότητες

Μιλώντας τέλος για τη διαθεσιμότητα των ραντεβού στα ΑΤ για τη νέα ταυτότητα είπε: «Υπάρχουν ραντεβού, ναι. Και άμα κάπου υπάρχουν ραντεβού μετά από έναν μήνα ή δύο μήνες και λοιπά, που δεν υπάρχουν πια αυτά, μπορεί κανείς να αναζητήσει σε διάφορα αστυνομικά τμήματα, τμήματα ασφαλείας, να πάρει ραντεβού πολύ γρήγορα».

Είπε ότι ουσιαστικά οι οι παλιές ταυτότητες δεν ισχύον πια και ότι όλοι πρέπει να πάνε να τις αλλάξουν.