Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες σπίτι στους Νέους Επιβάτες – Συναγερμός στην πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε σπίτι στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά σημειώθηκε στις 13:30 και ξεκίνησε από τον χώρο της κουζίνας, προκαλώντας υλικές ζημιές στην κατοικία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα έξι πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές περιορίζονται σε υλικές.