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ΑΑΔΕ: Διεύρυνση των επαγγελματικών κλάδων για την υποβολή αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2026

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1171/20-8-2026), διευρύνονται οι επαγγελματικοί κλάδοι που μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για λογαριασμό των παραγωγών στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2026.

Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, εντάσσονται πλέον στις επιλέξιμες κατηγορίες πιστοποιημένων φορέων και οι γεωπόνοι, καθώς και οι γεωτεχνικοί που είναι εγγεγραμμένοι στην Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών (ΠΕΠΤΕΓ).

Η διεύρυνση αυτή δίνει στους παραγωγούς περισσότερες επιλογές για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, ενισχύοντας παράλληλα το δίκτυο των επαγγελματιών που μπορούν να τους εξυπηρετήσουν.

ΑΑΔΕ

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