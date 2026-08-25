Ταμίλα Κουλίεβα: Ο υπεύθυνος άνθρωπος πρώτα απ’ όλα αγαπά και σέβεται τον εαυτό του και μετά τον συνάνθρωπο

Για την ατομική ευθύνη στη σημερινή κοινωνία αλλά και για όσα θέλει να μεταδώσει στο κοινό αυτό το καλοκαίρι, μέσα από την καλοκαιρινή της περιοδεία, μίλησε η Ταμίλα Κουλίεβα αυτή την εβδομάδα στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Μαρία Ανδρέου.

Η φράση “Ο σώζων εαυτόν σωθήτω” εμφανίζεται στο Μαντείο των Δελφών και ουσιαστικά προτρέπει αυτόν που βρίσκεται σε πόλεμο ή σε κίνδυνο να σώσει πρώτα από όλα τον εαυτό του. Στη ζωή πρέπει να μεριμνούμε για εμάς;

Φυσικά. H προσωπική ευθύνη, η ατομική ευθύνη, είναι πολύ σημαντική στη ζωή. Ο υπεύθυνος άνθρωπος, λοιπόν, πρώτα από όλα αγαπά και σέβεται τον εαυτό και μετά τον συνάνθρωπο. Αυτός είναι μονόδρομος. Αγαπάμε τον εαυτό μας και μετά αγαπάμε με τον ίδιο τρόπο τους άλλους, θέλουμε το καλό τους.

Για να φτάσεις σε αυτή τη συνειδητότητα της αλληλεγγύης πρέπει να κάνεις αρχικά μια ενδοσκόπηση προσωπική για να καταλάβεις ποιος είσαι, τι θες, τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει, να αναλάβεις την ευθύνη των πράξεων σου. Έτσι εξελισσόμαστε, έτσι αλλάζουμε. Η μεγάλη αλλαγή στον κόσμο θα έρθει αν ο καθένας μας αλλάξει πρώτα απ’ όλα τον εαυτό του και τον κάνει λίγο καλύτερο.

“Αυτή η κωμωδία του Εντουάρντο ντε Φιλίπο είναι πάνω από όλα ένας ύμνος για τους ηθοποιούς. Για τους συναδέλφους μου ανά τον κόσμο, για τον κλάδο μας. Και ως σκηνοθέτρια αυτής της παράστασης αυτό ήθελα πρώτα απ’ όλα να επικοινωνήσω στον κόσμο που βλέπει με χαρά τη συγκεκριμένη παράσταση αυτό το καλοκαίρι”.

“Αυτό το επάγγελμα, αν δεν έχει να πει πράγματα στο κοινό, αν δεν έχει να μοιραστεί ιδανικά και αξίες, να μιλήσει για την ύπαρξη του ανθρώπου και να τον ανεβάσει σε άλλες σφαίρες, σε άλλα ήθη, δεν υφίσταται. Και αν αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός του ηθοποιού, σκεφτείτε ποιο πρέπει να είναι το λειτούργημα, το πλάνο, το σχέδιο του σκηνοθέτη” επισημαίνει, παράλληλα, η Ταμίλα Κουλίεβα.