Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Γύρισε από σεζόν για τα γενέθλια της κόρης της και την σκότωσε

Για να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της, είχε γυρίσει στη Ροδόπη η άτυχη 44χρονη η οποία βρήκε τραγικό θάνατο από το χέρι του πρώην συζύγου της ο οποίος την μαχαίρωσε και στην συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει.



Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου Χρόνος ο 53χρονος και η 44χρονη ήταν σε διάσταση το τελευταίο διάστημα και η γυναίκα δούλευε σεζόν εκτός Ροδόπης και γύρισε στο χωριό, με αφορμή τα γενέθλια της 16χρονης κόρης της.



Ο 53χρονης, σύμφωνα με πληροφορίες του Protothema μαχαίρωσε τη γυναίκα ψηλά στο λαιμό με αποτέλεσμα να την σκοτώσει ενώ στην συνέχεια αυτοτραυματίστηκε πριν καταναλώσει υγρό, το οποίο ενδέχεται να ήταν πετρέλαιο. Την ώρα του περιστατικού,στο σπίτι ήταν 16χρονη κόρη η οποία βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο και ήταν αυτή που κάλεσε τις Αρχές για να ενημερώσει πως ο πατέρας της επιτέθηκε στη μητέρα της.



Η γυναίκα, σύμφωνα με το Χρόνος μεταφέρθηκε από γιο της στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, όμως ήδη είχε φύγει από τη ζωή ενώ αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.



Ο θύτης νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, φρουρούμενος στο «Σισμανόγλειο».



Σημειώνεται ότι, το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, ο 53χρονο είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του θύματος.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-8-2026) σε οικισμό της Ροδόπης, αλλοδαπός ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος της συζύγου του.



Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.



Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-08-2026) εντοπίστηκε αλλοδαπή από συγγενικό της πρόσωπο, εντός της οικίας της, σε οικισμό της Ροδόπης, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.



Άμεσα αστυνομικοί προέβησαν σε συντονισμένες ενέργειες καθώς και στην εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του επίσης αλλοδαπού συζύγου της, ο οποίος φέρεται να την τραυμάτισε με μαχαίρι και στη συνέχεια να αυτοτραυματίσθηκε. Ο φερόμενος δράστης μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.



Σημειώνεται ότι, το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης, ο φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του θύματος.



Από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.



Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.