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Εκτός τελικού οι Παπακωνσταντίνου/Μπούρκας στη δίκωπο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

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Οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Ανδρέας Μπούρκας είχαν πολύ δύσκολη αποστολή στα ημιτελικά της δικώπου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Άμστερνταμ, απέναντι στα «μεγαθήρια» του αγωνίσματος.

Αν και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στην 1η ημιτελική σειρά, οι Έλληνες κωπηλάτες δεν κατάφεραν να προκριθούν στον τελικό, καταλαμβάνοντας την 5η θέση με χρόνο 06:46.02. Την πρόκριση στον τελικό εξασφάλιζαν τα τρία πρώτα πληρώματα από τις δύο ημιτελικές σειρές.

Οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Ανδρέας Μπούρκας, ένα νέο πλήρωμα στη δίκωπο, θα διεκδικήσουν μία θέση από την 7η έως και τη 12η στον Τελικό Β, την Παρασκευή (2/8), στις 14:59.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Αντώνης Παπακωνσταντίνου

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