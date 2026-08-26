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ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Σέρρες: Άρχισε η δίκη των 23 συλληφθέντων για τα επεισόδια στη δομή Σιντικής

Υπουργείο Μετανάστευσης
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THESTIVAL TEAM

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Ενώπιον της Δικαιοσύνης βρίσκονται οι 23 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής αιτούντων άσυλο, στο Κλειδί Σιντικής Σερρών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η δίκη των 23 αλλοδαπών, υπηκόων Αιγύπτου και Μπαγκλαντές γίνεται στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο Σερρών με την παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για απόπειρα απόδρασης, απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Το δικαστήριο έχει διορίσει έναν δικηγόρο για τους Αιγύπτιους κι ένα τους υπηκόους Μπαγκλαντές.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς που έχουν καταθέσει στο δικαστήριο, η ένταση στη δομή ξεκίνησε περίπου στις 20:30 το βράδυ του Σαββάτου 22 Αυγούστου όταν κάποιοι από τους αλλοδαπούς ρωτούσαν πότε θα αποχωρήσουν από τη δομή.

Στη συνέχεια, όπως είπαν οι αστυνομικοί, έριξαν τον εσωτερικό φράχτη και άρχισαν να πετούν πέτρες εναντίον τους. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των αστυνομικών η ένταση κλιμακώθηκε όταν έριξαν και τον εξωτερικό φράχτη.

Μετανάστες Σέρρες

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