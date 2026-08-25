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Δημήτρης Κόκοτας: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου “Γ. Γεννηματάς” για τον θάνατό του

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στη θλίψη ήρθε να βυθίσει σύσσωμο τον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση πως ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 57 χρόνων, ύστερα από πολύμηνη νοσηλεία στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Ο τραγουδιστής και γιος του Σταμάτη Κόκοτα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς τα τελευταία 2,5 χρόνια, μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια πρόβας για το “J2US” την άνοιξη του 2024.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, ο Δημήτρης Κόκοτας απεβίωσε στις 15:30, σήμερα Τρίτη 25 Αυγούστου.

«Σήμερα, στις 25/08/2026 και ώρα 15:30, στο Γ.Ν.Α. “Γ. Γεννηματάς”, απεβίωσε ο Δημήτρης Κόκοτας μετά από μακροχρόνια μάχη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του», αναφέρει η ανακοίνωση.

Δημήτρης Κόκοτας

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