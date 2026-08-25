Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Λαύριο Αττικής

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν και επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:40 κοντά σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες.

Στο σημείο συνεχίζουν και επιχειρούν 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά, 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει ο Δήμος Λαυρεωτικής με υδροφόρες.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Καλοπήγαδο Λαυρεωτικής και Επιχειρούν 70 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 23 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2026

Μηνύματα από το 112

Παράλληλα εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112, το πρώτο στις 15:56, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και το δεύτερο στις 16.09 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα με κατεύθυνση προς λεωφόρο Λαυρίου.