“Καθαρίσαμε τα Στενά του Ορμούζ από τις νάρκες”, λέει ο Τραμπ – Προειδοποίηση στο Ιράν να μην επιχειρήσει να τοποθετήσει νέες

Την απομάκρυνση ή καταστροφή όλων των ναρκών που βρίσκονταν στα διεθνή ύδατα των Στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος ενημέρωση που έλαβε από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν έχει ενημερωθεί πως οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος επιχειρήσει να τοποθετήσει νέες νάρκες στην περιοχή θα καταστρέφεται «άμεσα».

«Μόλις ενημερώθηκα από το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ότι όλες οι νάρκες έχουν απομακρυνθεί ή/και ανατιναχθεί στα διεθνή ύδατα των Στενών του Ορμούζ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν ολόκληρη την περιοχή των Στενών μέσω της Διαστημικής Δύναμης (Space Force).

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι υπό αμερικανική παρακολούθηση βρίσκεται επίσης το Pickaxe Mountain, καθώς και οι άλλες τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «ήδη κατεστραμμένες».

«Μέσω της Space Force παρακολουθούμε κάθε τετραγωνική ίντσα των Στενών, όπως επίσης το Pickaxe Mountain και τις άλλες τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις που έχουν ήδη καταστραφεί», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέληξε επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε πλήρη ισχύ πολιτική «μηδενικής ανοχής», απέναντι σε οποιαδήποτε νέα τοποθέτηση ναρκών στην περιοχή.