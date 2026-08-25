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Ρούλα Κορομηλά για Δημήτρη Κόκοτα: Κρατάω στο κινητό μου το τελευταίο σου μήνυμα πριν από την περιπέτειά σου

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THESTIVAL TEAM

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Με λόγια γεμάτα συγκίνηση αποχαιρέτησε η Ρούλα Κορομηλά τον Δημήτρη Κόκοτα, μετά την είδηση του θανάτου του σε ηλικία 57 ετών.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στις πολλές φορές που είχαν συναντηθεί στα τηλεοπτικά πλατό, αλλά και στην ευγένεια, τη ζεστασιά και τη σεμνότητα που, όπως σημείωσε, χαρακτήριζαν τον τραγουδιστή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο τελευταίο μήνυμα που είχε λάβει από εκείνον πριν ξεκινήσει η μεγάλη περιπέτεια της υγείας του, τον Μάρτιο του 2024, αποκαλύπτοντας πως εξακολουθεί να το κρατά στο κινητό της.

«Η τηλεόραση σου γνωρίζει πολλούς ανθρώπους αλλά σπάνια σου χαρίζει την αληθινή ευγένεια. Βρεθήκαμε πολλές φορές μαζί στα πλατώ Δημήτρη μου! Κάθε φορά η ίδια ζεστασιά. Πάντα μας χάριζες απλόχερα το ειλικρινές λαμπερό χαμόγελό σου γεμάτο καλοσύνη και σεμνότητα.

Κρατάω στο κινητό μου Δημήτρη μου το τελευταίο σου μνμ πριν από την περιπέτειά σου. Ένα μνμ γεμάτο αγάπη, χωρίς καμιά αφορμή δουλειάς ή εκπομπής. Απλό ανθρώπινο, γεμάτο γενναιοδωρία. Πολύτιμη για μένα υπενθύμιση για το πόσο σπάνιος ήσουν…

Πορεύτηκες με αξιοπρέπεια, πολέμησες γενναία μέχρι το τέλος και αμύνθηκες με όλη σου τη δύναμη.

Αντίο Δημήτρη μου. Αντίο. Με πονάει που έφυγες», έγραψε η Ρούλα Κορομηλά.

Δημήτρης Κόκοτας Ρούλα Κορομηλά

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