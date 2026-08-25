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Τραμπ: Εξετάζουμε το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερική

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THESTIVAL TEAM

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Κλιμακώνει την πολεμική του κατά του Καναδά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με νέα ανάρτησή του στο Truth Social.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερική, δεδομένου ότι δεν αναμένουμε πλέον να έχουμε πολλές επιχειρηματικές σχέσεις με το Οντάριο. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖEΪ ΤΡΑΜΠ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει ότι ο Καναδάς πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να διαπραγματευτεί «καλή τη πίστει».

Τη δήλωση αυτή έκανε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, μετά την εκτροπή των εμπορικών συνομιλιών το σαββατοκύριακο και την απειλή του Τραμπ για επιβολή ευρύτερων δασμών.

Ντόναλντ Τραμπ

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