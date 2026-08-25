Νίκος Κοκλώνης για Δημήτρη Κόκοτα: Θέλω να πιστεύω ότι τώρα κάπου εκεί ψηλά σε περιμένει ο πατέρας σου

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Νίκος Κοκλώνης τον Δημήτρη Κόκοτα, μετά την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή σε ηλικία 57 ετών.

Ο παρουσιαστής και παραγωγός δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία του Δημήτρη Κόκοτα από τις live εμφανίσεις του στο J2US, το μουσικό show μέσα από το οποίο οι δυο τους γνωρίστηκαν και μοιράστηκαν ξεχωριστές στιγμές.

Στο μήνυμά του, ο Νίκος Κοκλώνης αναφέρθηκε στη γνωριμία τους μέσα από το πρόγραμμα, αλλά και στη δύναμη που έδειξε ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιπέτειας με την υγεία του.

Παράλληλα, στάθηκε στις κοινές στιγμές που έζησαν, κρατώντας στο επίκεντρο την προσωπικότητα και τη διαδρομή του Δημήτρη Κόκοτα.

Αναλυτικά ο Νίκος Κοκλώνης έγραψε:

«Δημήτρη μου τι να γράψεις σε έναν αποχαιρετισμό σαν κι αυτόν; Σε γνώρισα μέσα από το J2US και από την πρώτη στιγμή ένιωσα την ξεχωριστή σου ψυχή. Η ζωή σε δοκίμασε πολύ. Πάλεψες όμως με μια δύναμη που μόνο όσοι σε γνώρισαν πραγματικά μπορούν να καταλάβουν. Με χαμόγελο, με αξιοπρέπεια, με εκείνη τη ζεστασιά που είχες πάντα για όλους μας.

Δεν θέλω σήμερα να θυμάμαι την αρρώστια και τον δύσκολο αγώνα σου. Θέλω να θυμάμαι τον Δημήτρη που γελούσε, που τραγουδούσε, που μας συγκινούσε, που έμπαινε σε έναν χώρο και έφερνε φως. Περάσαμε μαζί στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Και θέλω να πιστεύω ότι τώρα κάπου εκεί ψηλά σε περιμένει ο πατέρας σου, ο Σταμάτης. Ότι θα αγκαλιαστείτε ξανά και θα τραγουδήσετε μαζί, όπως μόνο εσείς ξέρατε.

Εμείς εδώ θα σε θυμόμαστε πάντα έτσι. Με το χαμόγελό σου, την καρδιά σου και αυτή την τεράστια δύναμη που είχες μέσα σου. Καλό ταξίδι Δημήτρη μου… Χαίρομαι που οι δρόμοι μας συναντήθηκαν. Θα είσαι όμως για πάντα ένα κομμάτι της οικογένειάς μας.

Τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια στην Κατερίνα, που δυόμισι ολόκληρα χρόνια δεν έφυγε ούτε στιγμή από το πλευρό σου, στάθηκε δίπλα σου σε κάθε δύσκολη στιγμή και έδωσε μαζί σου τον δικό της αγώνα. Και φυσικά, τα συλλυπητήριά μου σε ολόκληρη την οικογένειά σου. Εύχομαι να βρουν όλη τη δύναμη και το κουράγιο να αντέξουν αυτή την τόσο μεγάλη απώλεια».