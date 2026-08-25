Τραγωδία στο Κουφονήσι: Νεκρή γυναίκα που βούτηξε σε απομακρυσμένη παραλία

Συγκλονισμένη είναι η κοινότητα στο Κουφονήσι από τον πνιγμό μια γυναίκας η οποία βρισκόταν πάνω σε ένα ημερόπλοιο, έκανε βουτιά στη θάλασσα και έχασε τις αισθήσεις της με αποτέλεσμα μετά από ΚΑΡΠΑ να μην επανέλθει.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, η τραγωδία συνέβη το πρωί της Τρίτης στο Κάτω Κουφονήσι.

Η γυναίκα επέβαινε σε ημερόπλοιο που είχε αναχωρήσει από τη Νάξο με προορισμό τα Κουφονήσια.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες, πρόκειται για 69χρονη αλλοδαπή γυναίκα από την Αγγλία.

Κατά τη διάρκεια στάσης του σκάφους σε απομακρυσμένη παραλία του Κάτω Κουφονησίου, η γυναίκα βούτηξε στη θάλασσα. Λίγο αργότερα και κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, έχασε τις αισθήσεις της.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά της στο λιμάνι. Εκεί έγιναν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να επανέλθει, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ο θάνατός της.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.