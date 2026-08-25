Το πρόγραμμα ΠΑΟΚ και Άρη στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

ΠΑΟΚ και Άρης έμαθαν τον δρόμο που θα πρέπει να διανύσουν στη League Phase του Κυπέλλου.

Συνολικά στην κλήρωση συμμετείχαν 16 ομάδες και είχαν χωριστεί σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας.

Ο ΠΑΟΚ ήταν στο πρώτο γκρουπ μαζί με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ενώ ο Άρης τοποθετήθηκε στο δεύτερο γκρουπ μαζί με ΟΦΗ, Λεβαδειακό και Βόλο.

Ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει εντός ΟΦΗ και ΑΕΚ και εκτός Ατρόμητο και Καλαμάτα. Ο Άρης θα αγωνιστεί εντός με Μαρκό και Πανσερραϊκό και εκτός με Λεβαδειακό και Παναθηναϊκό.

Οι τέσσερις πρώτες ομάδες της ενιαίας βαθμολογίας θα εξασφαλίσουν απευθείας την πρόκριση στα προημιτελικά, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από την Πέμπτη έως τη δωδέκατη θέση θα χρειαστεί να περάσουν από τη διαδικασία των playoffs.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase

1η αγωνιστική (1-3 Σεπτεμβρίου): ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

2η αγωνιστική (8-10 Σεπτεμβρίου): –

3η αγωνιστική (15-17 Σεπτεμβρίου): Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

4η αγωνιστική (27-29 Οκτωβρίου): ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

5η αγωνιστική (2 Δεκεμβρίου): Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα του Άρη στη League Phase

1η αγωνιστική (1-3 Σεπτεμβρίου): –

2η αγωνιστική (8-10 Σεπτεμβρίου): Λεβαδειακός – Άρης

3η αγωνιστική (15-17 Σεπτεμβρίου): Άρης – Μαρκό

4η αγωνιστική (27-29 Οκτωβρίου): Παναθηναϊκός – Άρης

5η αγωνιστική (2 Δεκεμβρίου): Άρης – Πανσερραϊκός

Αναλυτικά το πρόγραμμα: